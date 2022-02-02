Ümraniye'de hastane önünde 'para' tartışması

Hastane önündeki bir taksinin yanına gelerek yolcuların indiği esnada şoförden ve vatandaşlardan para isteyen şahıs, tepkiyle karşılaştı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen bir kişi, yolcularını indiren taksi şoförünün yanına gelerek para istedi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

PARA MESELESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Tartışmaya yolcular dahil olurken ortamdaki gerginlik daha da artmaya başladı. O anlar ise tepki gösteren yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan taksiciden para talep eden kişinin bugün de aynı yerde olduğu görüldü.