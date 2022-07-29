Ümraniye’de hırsız hayrat çeşmesinin musluğunu çaldı

Bölgede bulunan camide belirli aralıklarla hırsızlık olayı yaşandı. Önce şadırvandaki muslukları çalan hırsızlar, şimdi de cami bahçesindeki hayrat çeşmesine ait muslukları çaldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir caminin bahçesine hayırsever tarafından hayrat çeşmesi yaptırıldı.

Sabah 05.00 sıralarında cami bahçesine giren bir şahıs, etrafı kontrol etmesinin ardından çeşmeye yaklaşarak muslukları çaldı.

Aynı caminin şadırvanındaki musluklar da çalındı

Şüpheli şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşırken yaşanan olayı fark eden vatandaşlar yapılan hırsızlığa tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde aynı caminin şadırvan bölümündeki muslukların da çalındığı öğrenildi.

"Biz takıyoruz o çalıyor"

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Cevat Aysel, “Bunu yapan kişide insanlık yok. Burası hastaneye yakın. İnsanlar bu çeşmeden su içiyordu. Biz takıyoruz, o çalıyor. Burası milletin malı. Bu şekilde olmaz. Buradaki musluğu çalmakla yetinmeyip şadırvandaki muslukları da çalıyor. Bunları gidip 10 liraya satıyor. Değer mi? Konuyla ilgili şikayetimizi yaptık. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz.” dedi.

İHA'nın aktarımına göre; yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.