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Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi

Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi

Bir işyerine ait kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışan şüphelileri fark eden mahalle sakinleri, camlardan bardak ve su fırlatarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı.