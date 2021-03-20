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- Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi
Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi
- İHA
- 20.03.2021 - 10:22
- Güncelleme : 20.03.2021 - 10:38
İstanbul Ümraniye’de bir ticari araç içerisinde bulunan 5 kişi nalbur dükkanın giriş kapısına yanaştı.
Aracın bagaj kapı kısmından çıkan şüpheli şahıslar ellerindeki levyeyle iş yerine ait alarm kutusunu vurarak etkisiz hale getirdikten sonra, önce dükkan kilidi kırmaya daha sonra ise kapıyı zorlayarak içeriye girmeyi denedi.
MAHALLELİDEN SU MÜDAHALESİ
Şüpheli şahısların dakikalarca süren mücadelesi sonrası gelen sesleri duyarak cama çıkan vatandaşlar dükkana girmeye çalışan şahısları fark edince, bardak ve su fırlatmaya başladı.
Vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıslar bagaj kısmında geldikleri aracın içerisine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan o anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye’de hırsızlara, mahalleliden sulu müdahale VİDEO