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    Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi

    Bir işyerine ait kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışan şüphelileri fark eden mahalle sakinleri, camlardan bardak ve su fırlatarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 10:38
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    Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi

    İstanbul Ümraniye’de bir ticari araç içerisinde bulunan 5 kişi nalbur dükkanın giriş kapısına yanaştı.

    Aracın bagaj kapı kısmından çıkan şüpheli şahıslar ellerindeki levyeyle iş yerine ait alarm kutusunu vurarak etkisiz hale getirdikten sonra, önce dükkan kilidi kırmaya daha sonra ise kapıyı zorlayarak içeriye girmeyi denedi.

    MAHALLELİDEN SU MÜDAHALESİ

    Şüpheli şahısların dakikalarca süren mücadelesi sonrası gelen sesleri duyarak cama çıkan vatandaşlar dükkana girmeye çalışan şahısları fark edince, bardak ve su fırlatmaya başladı.

    Vatandaşların tepkisi üzerine şüpheli şahıslar bagaj kısmında geldikleri aracın içerisine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye’de hırsızlara, mahalleliden sulu müdahale VİDEO

    Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi #1

    Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi #2

    Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi #3

    Ümraniye’de hırsızları fark eden mahalleli, suyla engelledi #4

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