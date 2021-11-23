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    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada

    Evlerden hırsızlık yapan 3 şahıs, güvenlik kameraları görüntüleri ile tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden birinin çaldığı tabanca ile fotoğraf çekildiği anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:31
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    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada

    İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde, geçtiğimiz ay polis ekipleri, aynı gün içinde bir binanın iki dairesine hırsız girdiği ihbarını aldı.

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çevredeki kent güvenlik yönetim sistemleri (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Ekipler, çok geçmeden 3 şüphelinin binaya geldiğini, bir kişinin binanın önünde etrafı kolaçan ederken diğer 2 şüphelinin ise içeri girdiğini gördü.

    ÖNCE DOLMUŞA ARDINDAN TAKSİYE BİNDİLER

    İzlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin, önce bir dolmuşa ardından 2 farklı taksiye bindikleri ortaya çıktı.

    Görüntülerden bindikleri taksinin plakasına ulaşan ekipler, şüphelilerin İ.Y, Ergin G. ve M.A isimli şahıslar olduğunu belirledi.

    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada ViDEO

    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada #1

    ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

    Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki İ.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

    17 YAŞINDA 34 SUÇ KAYDI

    Şüpheliler, Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

    17 yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise 14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada #2

    ÇALDIĞI TABANCA İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin içerisinden de görüntüler ortaya çıktı.

    Görüntülere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çaldığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği anlar yansıdı.

    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada #3

    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada #4

    Ümraniye’de, hırsızların taksideki paylaşım anları kamerada #5

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