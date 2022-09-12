Ümraniye'de İETT kazası: Şoför ve yolcu yaralı

Ümraniye'de İETT kazası: Şoför ve yolcu yaralı

Şoförün direksiyon kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, duvara çarptı. Kaza sonucunda yaralanan şoför ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Ümraniye'de T.M.'nin şoförlüğünde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.

Bu esnada, yol kenarındaki duvara çarpan otobüsün ön kısmında büyük hasar oluştu.

Şoför ve yolcu yaralandı

Kazada sürücü T.M. ile yolcu E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Muhtemelen freni patladı"

Kazayı gören mahalle sakini Semih Özkan, "Yokuştan aşağıya inerken muhtemelen freni patladı. Yoksa buradan otobüsler dönüyor her zaman. Yavaşlayamadı, başkalarına zarar vermemek için direksiyon kırmadan duvara vurdu." dedi.





























