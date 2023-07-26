Ümraniye'de İETT otobüsü yandı

Bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanan ve yolda kalan İETT otobüslerinde çıkan yangınlar da sık sık gündeme geliyor.
Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Dudullu’da saat 15.00 sıralarında Necip Fazıl Bulvarı'nda alt geçitte ilerlemekte olan 14 A hat numaralı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şoförünün durdurduğu otobüste bulunan şoför ile yolcular otobüsü terk etti.
Alevler bir anda yükseldi
Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu.
Yangın nedeniyle alt geçitten çevreye yoğun duman yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Can kaybı yaşanmadı
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.
O anlar kaydedildi
Otobüsteki yolcular ve yangına tanık olan çevredekiler yangın nedeniyle panik yaşadı.
Kimi vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkararak yangın anlarını kayda aldı.