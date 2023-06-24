Ümraniye’de iş makinesi operatörü, trafikte tartıştığı kişiye kepçe ile vurmaya çalıştı Trafikte tartıştığı adama kepçe ile vurmaya çalışan operatör anbean kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da düşen görüntüye, kullanıcılar tepki gösterdi.

DHA

İstanbul trafiğine tahammül edemeyen bazı sürücüler, zaman zaman karşı karşıya gelebiliyor.

Birbirlerine yol vermekten bile erinen sürücüler, bir anda kavgaya tutuşabiliyor.

Onlardan biri daha yaşandı ve “bu kadarı da olmaz” dedirtti.

Kepçe ile vurmaya çalıştı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü, Ümraniye’de kayda alındı.

İş makinesi ile seyir halinde olan operatör, trafikte bir kişiyle tartışmaya başladı.

Seslerin yükseldiği tartışma sırasında operatör, o kişiye kepçe ile vurmaya çalıştı.

Operatöre tepki

Neye uğradığını şaşıran adam da, tepki gösterdi.

Meraklı bakışlar arasında akılalmaz bir eyleme girişen operatör, daha sonra hızla uzaklaştı.

Video sosyal medyaya da düştü.

Kullanıcılar, operatöre tepki gösterdi.