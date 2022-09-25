Bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında 6 araç yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından 3 araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında, saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bir otomobilde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

3 araç kullanılamaz hale geldi

3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazaya yönelik inceleme başlatıldı.

Ümraniye’de kapalı otoparktaki yangında 6 araç yandı VİDEO

