İstanbul Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde sabah işe gitmek için evden çıkan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu, olayın ardından tutuklandı.
Göksu’nun, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Göksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
"Saldıran şahıs bana benziyor"
Olay günü Sinop’ta olduğunu ifade eden Hasan Göksu, şunları söyledi:
Benim ve ailemin bu üzücü olayla ilgisi yoktur. Faili olmadığım bir olaydan dolayı tutukluyum. Bir taksiden alınan görüntüdeki şahıs bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. Beraatimi talep ederim.
Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluğun devamını talep etti.
Tahliye kararı çıktı
Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanık Hasan Göksu’nun yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Annesi kriz geçirdi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına tepki gösteren Kurt’un ailesi ve yakınları, çok sayıda çevik kuvvet ekibinin müdahalesiyle salondan çıkartıldı.
Anne Mümine Kurt ise kararın ardından sinir krizi geçirerek adliye önünde feryat etti.