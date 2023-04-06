İHA

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde sabah işe gitmek için evden çıkan 21 yaşındaki Batuhan Kurt, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan Göksu, olayın ardından tutuklandı.

Göksu’nun, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Göksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Olay günü Sinop’ta olduğunu ifade eden Hasan Göksu, şunları söyledi:

Benim ve ailemin bu üzücü olayla ilgisi yoktur. Faili olmadığım bir olaydan dolayı tutukluyum. Bir taksiden alınan görüntüdeki şahıs bana benziyor diye dosyaya delil olarak konuluyor. Beraatimi talep ederim.