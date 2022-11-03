Ümraniye'de klima borusu patlayan İETT otobüsünde yolcu yaralandı

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsünde klimanın borusunda oluşan patlamada, bir yolcunun üzerine kaynar su dökülerek yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcular başka otobüse alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 15.00 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünde, akılalmaz olay yaşandı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otobüsünün klima borusunda yaşanan patlamada, bir yolcunun yüzünde kaynar su döküldü.

Bir kişi yaralandı

Yüzüne kaynar su dökülen yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralı şahsa ilk yardımı diğer yolcular yaparken durum 112 Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Yolcular başka otobüse alındı

İHA'nın haberine göre, arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı.

Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı VİDEO

