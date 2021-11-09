Ümraniye'de levhasız yapılan yol çalışması, araçları zarar veriyor

Büyükşehir tarafından yapılan onarım ve asfaltlama çalışmasının ardından yolda oluşan tümsek ve çukurlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yürütüldü.

Büyükşehir ekipleri, onarım ve asfaltlama çalışması yaptı.

Çalışmalar sonucunda caddede oluşan tümsel ve çukurlar, uyarı levhalarının da olmaması nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞÜYOR

Bazı araçlar tümseklerde havalandı, bazıları ise çukura düştü. Çıkıntılara altı vuran araçlarda hasar oluştu. Araçlardan bazıları da yolda kaldı. Sürücüler o anları cep telefonuyla görüntülerken tepkilerini dile getirdi. Cadde, daha sonra yapılan çalışma ile asfaltlandı.

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"BİR AY İÇERİSİNDE 10 KERE YAPTILAR YIKTILAR"

Çevre sakinlerinden biri, "Bu yolu bir ay içerisinde 10 kere yaptılar, yıktılar. Biri gelip yapıyor, biri gelip yıkıyor. Tümsekler var, işaret bile koymamışlar. İki tane duba koymuşlar köşeye başka bir şey yok." dedi.

"ARAÇLAR ALTINI VURUYOR"

Başka bir çevre sakini ise, "Normalde yolu çift şeritli yapıyorlardı. Yapmadıkları için uyarı olmadı. Uyarı olmadığı için de araçlar altını vuruyor." diye konuştu.





















