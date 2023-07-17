Ümraniye'de lüks sitede çöp atma kavgası çıktı Üst dairesinden aşağıya çöp atılmasına sinirlenen kadın, eline aldığı sopayla komşusunun kapısına dayandı.

İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Dün gece saatlerinde meydana gelen kavga komşular arasında çıktı.

Bölgedeki lüks bir sitede oturan kadın, üst kat balkonundan aşağıya çöp atılmasına sinirlendi.

Tartışmaya başladılar

Ardından eline aldığı sopayla komşusunun kapısına dayandı.

Kapıyı açan üst kat komşuları, sinirli kadın ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra site güvenliği aranarak olay yerine çağrıldı.

Sopa tepkisi

Bu sırada üst kat komşu olan adam ise kadının sopayla gelmesine tepki gösterdi.

Sinirli kadın da tartışmanın alevlenmesinin üzerine komşusunu güvenlik görevlisine şikayet etti.

Olay iki tarafın da evlerine gitmesiyle son buldu.