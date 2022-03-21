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- Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı
Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı
- DHA
- 21.03.2022 - 14:46
- Güncelleme : 21.03.2022 - 15:07
İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde, 12 Mart Cumartesi günü bir iş yerine giren hırsızlar, maske yapımında kullanılan ve değeri 600 bin lira olan makinaları çaldı.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KAMYONETLE GELEREK MAKİNELERİ ÇALDILAR
İş yerinin etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, plakası belli olmayan 2 adet kırmızı renkli kamyonetle gelerek makineleri çaldıklarını gördü.
Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinden kimliği tespit edilen Y.K. (43), Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Makineleri satın aldığı belirlenen D.D. (42) isimli şahıs da, suç eşyasını satın almak suçundan gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Y.K., iş yerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı
Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı VİDEO