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Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı

Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı

Plakası belli olmayan kamyonetle gelip, maske yapımında kullanılan 600 bin lira değerindeki makineleri çalan şahıslardan biri tutuklandı.