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    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı

    Plakası belli olmayan kamyonetle gelip, maske yapımında kullanılan 600 bin lira değerindeki makineleri çalan şahıslardan biri tutuklandı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 15:07
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    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde, 12 Mart Cumartesi günü bir iş yerine giren hırsızlar, maske yapımında kullanılan ve değeri 600 bin lira olan makinaları çaldı.

    Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    KAMYONETLE GELEREK MAKİNELERİ ÇALDILAR

    İş yerinin etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, plakası belli olmayan 2 adet kırmızı renkli kamyonetle gelerek makineleri çaldıklarını gördü.

    Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinden kimliği tespit edilen Y.K. (43), Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Makineleri satın aldığı belirlenen D.D. (42) isimli şahıs da, suç eşyasını satın almak suçundan gözaltına alındı.

    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Y.K., iş yerinden hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı

    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı VİDEO

    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı #2

    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı #3

    Ümraniye’de, maske yapım makinelerini çalan şahıs tutuklandı #4


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