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    Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

    Ticari taksi ile minibüsün çarpışması sonucu ticari taksi büyük hasar aldı. Taksi içinde bulunan bir kadın ağır yaralandı.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 09:06
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    Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde seyir eden ticari taksi ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

    Kazanın etkisi ile ticari taksi yola savruldu. Taksi içinde bulunan bir yolcu ağır yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çarpışma sonucunda ticari takside büyük hasar meydana geldi.

    Yolcu minibüsünün boş olması nedeni ile olası bir facianın önüne geçildi.

    Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı VİDEO

    Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı #2

    Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı #3

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