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    Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti

    Mobilya atölyesinin deposunda bulunan cilahanede yangın çıktı. Alevlerden kurtulan işçiler dumandan etkilendi. Yarıma koşan komşu esnaf, çalışanlara ayran ikram etti.
    • 17.08.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 14:08
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    Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

    3 katlı mobilya atölyesinin cilahane bölümü alevlere teslim oldu. Çalışanlar, kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevlerden zor kurtuldu.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Dumandan etkilenen işçilere ayran ikram ettiler

    Öte yandan dışarı çıkan mobilya çalışanlarının dumandan etkilendiğini gören esnaf yardıma koştu.

    Yaşanan korku dolu olaya duyarsız kalmayan komşu esnaf, işçilere ayran ikram etti.

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #1

    Ölen ya da yaralanan yok

    Ekiplerin bir saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken  olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

    DHA'nın aktarımına göre; mobilya atölyesinde ise maddi hasar meydana geldi.

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #2

    "Arkadaşlarımız bize lazım"

    Yandaki binada oturan bir kişi "Zehirli duman, bizde ayran ikram ettik. Arkadaşlarımız bize lazım" diye konuştu.

    Bir iş yeri çalışanı ise "Yangın cilahane bölümünde çıktı. Yoğun duman vardı. İçeride kimse yok" dedi.

    Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #3

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #4

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #5

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #6

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #7

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #8

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #9

    Ümraniye de mobilya atölyesinde çıkan yangından etkilenen işçilere esnaf yardım etti #10


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