Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.813
-0.72%
BTXN Coin
10.57
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ümraniye'de otomobile çarpan genç motosikletli hayatını kaybetti

    TEM Otoyolu’nda motosikletiyle ilerlerken bir otomobile çarparak yola savrulan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 30.10.2022 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de otomobile çarpan genç motosikletli hayatını kaybetti

    İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde motosikletliyle orta şeritte ilerleyen 22 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, iddiaya göre hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit G. yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı.

    Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli, beton bankete düşerek ağır yaralandı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırılan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ümraniye de otomobile çarpan genç motosikletli hayatını kaybetti #1


    Haris Seferovic gözden çıkarıldı
    Futbol

    Haris Seferovic gözden çıkarıldı

    Araçlara Alkol Kilidi Zorunluluğu: Alkol kilidi sistemi nedir, ne zaman uygulanacak?
    Yaşam

    Araçlara Alkol Kilidi Zorunluluğu: Alkol kilidi sistemi nedir, ne zaman uygulanacak?

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!
    Advertorial

    Kayıt olan ilk 500 kişi arasına gir, sen de zengin ol!

    Görüş Bildir