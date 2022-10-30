Ümraniye'de otomobile çarpan genç motosikletli hayatını kaybetti

TEM Otoyolu’nda motosikletiyle ilerlerken bir otomobile çarparak yola savrulan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde motosikletliyle orta şeritte ilerleyen 22 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, iddiaya göre hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit G. yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli, beton bankete düşerek ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırılan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



