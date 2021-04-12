Ümraniye'de otomobile giren hırsız kameraya yakalandı

Lüks otomobili hedef alan 3 hırsızdan birinin ısınma hareketleri yapıp, kırdığı camdan balıklama atlayarak içeri girmesi dikkat çekti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde 3 şüpheli geldikleri otomobili, lüks bir otomobilin yanına park etti.

Kar maskeli şüphelilerden biri, otomobilinden inip park halindeki lüks otomobilin yanına gitti. Şüpheli, otomobilin ön kapısının camını kırdıktan sonra balıklama atlayarak içeri girdi. Bu sırada diğer şüpheli, çevrede gözetleme yaptı.

GÖSTERGELERİ ÇALIP KAÇTILAR

Dakikalarca lüks otomobilde kalan şüpheli, otomobilin ön konsoldaki göstergelerini sökerek diğer şüpheliye verdi. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli, girdiği lüks otomobilden çıkarak geldikleri otomobile bindi. Şüpheliler daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.