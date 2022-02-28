Ümraniye’de, park ederken vitesi karıştıran sürücü yayaya çarptı

Otomobilini park ederken, vites karıştıran sürücü Abdurrahman Demir, Ömer Faruk Eser isimli bir yayaya çarptı. Eser, Demir’in otomobili ile başka bir araç arasında sıkıştı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Demir, 17 Şubat Perşembe saat 19.00 sıralarında, otomobilini park ederken geri vites yerine birinci vitese takınca hızla Ömer Faruk Eser isimli yayaya çarptı.

Eser, kendisine çarpan otomobille, trafikte bekleyen başka bir aracın arasında kaldı.

OTOMOBİL GERİ ÇEKİLDİ, YERE YIĞILDI

Arada sıkışan Eser, otomobilin geri çekilmesinin ardından yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ömer Faruk Eser ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil sürücüsü Abdurrahman Demir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Ömer Faruk Eser ve diğer araç sürücüsü olan Gökhan Gülpınar, kendilerine çarpan otomobil sürücüsü Abdurrahman Demir’den şikayetçi olmadı.

“AĞABEY ENTERESAN MANEVRALAR YAPIYORDU”

Otomobilinde hasar oluşan araç sürücüsü Gökhan Gülpınar, "Bir şirkette satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Her zamanki gibi şirketten çıkıp evime dönerken kırmızı ışıkta bekliyordum. Yanda bir araç fark ettim. Ağabey enteresan manevralar yapıyordu, bir ileri bir geri tarzında.





“KAZANIN OLACAĞINI DA HİSSETTİM BAKARKEN”

Hatta kazanın olacağını da hissettim bakarken acaba ağabey bana vurur mu falan diye. Sonra o kadar olmaz herhalde dedim. Vitesleri tanır gibi hareketler yapıyordu. En son bayağı bir geri gelince ben rahatladım. Önüme bakıyordum, korktuğum başıma geldi. Bir anda 'güm' diye bir ses geldi.

“ARABA SARSILDI, HATTA SÜRÜKLENDİ”

Araba sarsıldı, hatta sürüklendi. Arabadan indim, bu arada bizim şirkette staj yapan arkadaş da arada kalmış. Onu da kazanın şokuyla sonradan fark ettim. Arabaya baktım, sonra bir baktım yerde arkadaş yatıyor. Yanına gittik, ambulans falana çağırdık." dedi.

"ARKADAŞIN ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR ŞEYİ YOKMUŞ"

Kazanın ardından yaşananları anlatan Gülpınar, "Benim yan kapı göçmüştü. Ağabeyin de ön tampon gitmişti. Arkadaşın bacaklar kırılmıştır dedim. Kötü durumdadır diye bir korktuk. Arkadaşın çok şükür hiçbir şeyi yokmuş şu anlık. Ufak tefek eziklerle atlattı. Tüm günümüz karakolda geçti. Arabayı da tamire verdim." diye konuştu.