Ümraniye'de pet shoptan kafes çalan hırsız kameraya el hareketi çekti

Gece saatlerinde pet shopa giren 4 hırsız, kuş kafesi çaldı. Dükkandaki güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar, el hareketlerini kaydetti.

Ümraniye’de gece saatlerinde kapalı olan pet shop dükkâna giren 4 şüpheli, içeride bulunan 4 kuş kafesini çaldı.

Şüphelilerden biri, çaldıkları kuş kafesiyle birlikte dükkândan çıkacakları esnada kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etti.

Rahat tavırlar içerisinde hırsızlık yapan gençler, kameraya el hareketinde bulundu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAFESLERİN ÖNEMİ YOK, EL HAREKETİ ÇEKİYORLAR"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Semih Yıldırım, “Sabah dükkâna geldiğimizde kafeslerin olmadığını fark ettik. Hemen güvenlik kamerasını inceledik. Gençlerin 4 kafesi çaldığını gördük. Çalınan kafeslerin aslında bir önemi yok, ama hırsızlık esnasında gençler kameraya bakarak el hareketinde bulunuyor. Bu biraz canımızı sıktı. Çalınan kafesler toplamda bin lira ancak eder. Kameraya karşı yaptıkları hareket hoş değildi. Aileleri umarım izler ve bunun önüne geçer.” dedi.