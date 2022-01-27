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- Ümraniye'de saniyeler içinde 2 milyonluk soygun
Ümraniye'de saniyeler içinde 2 milyonluk soygun
- İHA
- 27.01.2022 - 11:08
- Güncelleme : 27.01.2022 - 11:20
Geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık çetesi, Ümraniye’de 5 farklı iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyon liralık hırsızlık yaptı.
Hırsızlar, iş yerlerindeki teknolojik aletlerden sigara paketlerine kadar ellerine ne geçerse yağmalayarak sahte plakalı araçlarına yükledi.
Sabah dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu.
HIRSIZLARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyerek, hırsızların kimliklerini tespit etti.
3'Ü KADIN 6 KİŞİ YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, hırsızlık çetesi üyesi 3’ü kadın 6 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis, hırsızlık olaylarında kullanılan sahte plakalı aracın da Elif Dilek B.’ye ait olduğunu belirledi. Polis merkezinde sorgulamaları tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.