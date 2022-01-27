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Ümraniye'de saniyeler içinde 2 milyonluk soygun

Ümraniye'de saniyeler içinde 2 milyonluk soygun

Hırsızlık çetesi, 5 farklı dükkanda 2 milyon liralık soygun yaptı. İhbar üzerine ekipler tarafından başlatılan çalışmada hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalanarak adliyeye sevk edildi.