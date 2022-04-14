Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne neden olan şahsa 2 yıl 11 ay hapis

Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne neden olan şahsa 2 yıl 11 ay hapis

Geçtiğimiz aylarda Alemdağ Caddesi üzerinde scooterıyla seyir halindeyken aniden açılan araç kapısına çarpıp İETT otobüsü altında can veren kadının katili, indirimli 2 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.

26 Ekim 2021 tarihinde Ümraniye'nin Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yaşanan olayda, elektrikli scooter ile seyir halinde olan İlknur Akkaya'ya, park halindeki aracının aniden açtığı kapısı çarpmştı.

Dengesini kaybeden kadın trafikte ilerlemekte olan Mehmet Yöndem kontrolündeki İETT otobüsünün önüne düştü. Bu esnada otobüsün altında kalan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre araç sürücüsü Rıza Öndil'in kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Birinci derece kusurlu olduğu belirlendi

Bu kapsamda açılan soruşturmada tarafların kusur durumunun tespiti amacıyla bilirkişi raporu alındığı aktarılan iddianamede, rapora göre İlknur Akkaya ile İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, sanık Rıza Öndil'in ise birinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi. İddianamede, sanık Rıza Öndil'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Rıza Öndil ve avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın yakınları ile avukatları da hazır bulundu.

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İETT şoförü ve kadın kusursuz bulundu

Duruşmada tanık olarak dinlenen İETT şoförü Mehmet Yöndem, olay tarihinde Yenidoğan'dan Kadıköy'e seyir halinde olduğunu, hızının normal olduğunu hatırladığını söyledi.

"Frene bastım yeterli mesafe yoktu"

Önünde seyreden scooterın sürücüsünün birden sola yöneldiğini belirten Yöndem, bunu fark ettiğinde hemen frene bastığını fakat yeterli mesafe olmadığı için sürücünün aracın altına girdiğini anlattı.

Sanık avukatı Özgür Kip esasa ilişkin yaptığı savunmasında, takdirde kusur dağılımının iyi yapılmasını istediklerini, kazanın meydana gelmesinde müvekkili kadar tanık olarak dinlenen İETT şoförünün de kusuru olduğunu düşündüklerini belirterek, sanık cezalandırılırken lehine hususların dikkate alınmasını istedi.

Ümraniye'de scooterlı kadının ölümüne neden olan şahsa 2 yıl 11 ay hapis ViDEO

3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi

Son sözü sorulan sanık Öndil, bir diyeceği olmadığını belirtti. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

2 yıl 11 ay hapse çarptırıldı

Mahkeme, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisinin lehine indirim sebebi olarak kabul edilmesine karar vererek, cezayı 2 yıl 11 aya indirdi. Duruşmanın karara bağlanmasının ardından sanık hakkında verilen yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.