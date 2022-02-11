Ümraniye'de servis aracına çarpan cip takla attı

TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir cip otoyol kenarında park halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüse çarpan otomobil takla attı.

TEM Otoyolu Ümraniye Dudullu mevki Edirne istikametinde saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan KİA marka ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoyol kenarında acil şeritte duran park halindeki Muzaffer Özbek yönetimindeki Citroen marka servis aracına arkadan çarptı.

SERVİS ARACI BARİYERE SAPLANDI

Çarpmanın şiddetiyle servis aracı 20 metre ileri sürüklenerek bariyere saplanırken, servis aracına çarpan cip takla attı.





CİPTEKİ 3 KİŞİ KAÇTI

Cipin içerisinde bulunan 3 kişi otomobilden inerek otoyolda karşı şerite geçip başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Servis aracının şöförü olayı 112 acil ekiplerine bildirmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza olan noktada önlem alırken, itfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda incelemede bulundu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.





"ARABANIN İÇİNDE OTURURKEN BİR ARABANIN HAVALANDIĞINI VE İNDİĞİNİ GÖRDÜM"

Olayla ilgili konuşan Muzaffer Özbek, “Arıza yapınca emniyet şeridine aracı çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş” dedi.



