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    Ümraniye'de servisin çarptığı kamyonet ters döndü

    Sokak bitiminde kontrolsüz şekilde ilerleyen servis, önünden geçen kamyonete çarptı. Kaza etkisiyle kamyonet takla atarken yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • 07.09.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:58
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    Ümraniye'de servisin çarptığı kamyonet ters döndü

    İstanbul Ümraniye'deki korkunç kaza kameraya yansıdı.

    Esenşehir Mahallesi'nde saat 18.00 sularında, Methiye ve Muhterem Sokak'ın birleşiminde iki araç çarpıştı.

    Servisin çarptığı kamyonet takla attı

    Yol bitiminde kontrolsüz geçiş yapmak isteyen servis aracı ise bu sırada yolunda ilerleyen kamyonete vurdu.

    Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı.

    O anlar kamerada

    DHA'nın aktarımına göre, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'de servisin çarptığı kamyonet ters döndü VİDEO

    Ümraniye de servisin çarptığı kamyonet ters döndü #1


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