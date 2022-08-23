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- Ümraniye’de, silah saldırı düzenleyip 1 kişiyi öldüren şahıs yakalandı
Ümraniye’de, silah saldırı düzenleyip 1 kişiyi öldüren şahıs yakalandı
- 23.08.2022 - 14:42
- Güncelleme : 23.08.2022 - 15:09
İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Esenşehir Mahallesi Merve Sokak'ta, 17 Ağustos 2022’de, motosikletle seyir halinde olan Mert Cem Aslan(25) ile Atacan Eker(21), yanlarına otomobille yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, Cem Aslan hayatını kaybederken Atacan Eker ağır şekilde yaralanmıştı.
Aracını bırakarak olay yerinden kaçan saldırganın bulunması için yapılan çalışmalarda, araçta bulunan cep telefonu üzerinden iz sürüldü.
DHA’nın haberine göre; şüpheli İsmail A., Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla olayda kullandığı 9 mm tabanca ile gözaltına alındı.
Cinayetin nedeni, alacak verecek tartışması
Polis soruşturması sonucu olayın, alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail A. adliyeye sevk edildi.