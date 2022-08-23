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Ümraniye’de, silah saldırı düzenleyip 1 kişiyi öldüren şahıs yakalandı

Ümraniye’de, silah saldırı düzenleyip 1 kişiyi öldüren şahıs yakalandı

25 yaşındaki Mert Cem Aslan’ı hayattan koparan, 21 yaşındaki Atacan Eker’in ise ağır yaralanmasına neden olan silahlı saldırının faili İsmail A., olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.