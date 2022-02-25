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    Ümraniye'de sokak ortasında pompalı saldırı

    Motosiklet ile ilerleyen iki genç, pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Saçmalardan 7'si ise bölgeden geçen özel harekat polisinin omuzuna isabet etti.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 10:26
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    Ümraniye'de sokak ortasında pompalı saldırı

    Ümraniye’de motosiklet üzerinde caddeye giriş yapan 16 ve 15 yaşlarında iki genç, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

    İsimleri H.B. ve B.M. olarak belirlenen saldırganların kurşunları o esnada yoldan geçen özel harekat polis memuru M.B.’nin omzuna ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka vatandaşın bacağına isabet etti.

    SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayda omuzuna 7 saçma isabet etmesi sonrası yaralanan polis memuru ve bacağından yaralanan vatandaş Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Ümraniye de sokak ortasında pompalı saldırı #1

    "BİR ANDA SAĞA SOLA ATEŞ AÇTILAR"

    Olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Vedat Aksu, “2 genç motosiklet üzerinde geldiler. Ne olduğunu anlamadık. Bir anda motor üzerinden sağa sola pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladılar. 4-5 el sıktılar. Polis memuru yaralandı. Bir tanesi de bana denk geldi. Sonrasında polis ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler. 15 yıldır burada esnafım ilk defa böyle bir olay görüyorum” ifadelerini kullandı.

    Ümraniye de sokak ortasında pompalı saldırı #2

    Ümraniye de sokak ortasında pompalı saldırı #3

    Ümraniye de sokak ortasında pompalı saldırı #4

    Ümraniye de sokak ortasında pompalı saldırı #5

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