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    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı

    Hafif ticari araç ile çarpışan taksi büyük hasar aldı. Taksi içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:18
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    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı

    Ümraniye’nin Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde seyreden hafif ticari araç ile ara sokaktan çıkan taksi çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile taksi yola savruldu.

    Büyük hasar alan taksinin içerisinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Kazayı duyan taksiciler bölgeye akın etti. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Ümraniye’de hafif ticari araçla ticari taksi çarpıştı VİDEO

    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı #1

    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı #2

    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı #3

    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı #4

    Ümraniye’de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ağır yaralı #5

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