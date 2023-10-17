Ümraniye'de taksici, yolda indirdiği yolcuya demir çubukla saldırdı Çocukları ile taksiye binen Kadir T., gidecekleri yerin yolları bozuk ve yakın mesafe olması gerekçesi ile taksici tarafından aşağı indirildi. Taksici, tartıştığı yolcunun kafasına demir çubukla vurdu.

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DHA

İstanbul Ümraniye'de taksi şoförü ile yolcu arasında gergin anlar yaşandı.

Kadir T., eşi ve çocuklarıyla birlikte Çengelköy Sultanmurat Mahallesi'ne gitmek üzere taksiye bindi.

İddiaya göre bir süre ilerleyen taksi şoförü, gidecekleri mahallenin yollarının bozuk olduğu için gidemeyeceğini ve yakın mesafe olduğunu söyledi. Taksi şoförü, yolcuların araçtan inmesini istedi.

Aracı sağa çekti

Yolcu Kadir T. inmek istemeyince ikili arasında tartışma çıktı. Şoför, taksiyi sağa çekerek aşağıya indi. Kadir T.'nin ailesi de araçtan indi.

İddiaya göre taksi şoförü, aracından demir bir çubuk alarak cebine koydu ve Kadir T.'nin yanına yaklaştı. Ardından telefonla çocuklarını arayarak durumu onlara bildirdi.

Demir çubukla yolcunun kafasına vurdu

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, elindeki demir çubuğu Kadir T.'nin başına vurdu. Baygınlık geçiren Kadir T. yere yığıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadir T.'nin alnına dikiş atıldı. Taksi sahibinin iddiasına göre ise Kadir T. de taksinin camlarını kırdı.

Kadir T. ve taksi şoförü birbirinden şikayetçi oldu. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)