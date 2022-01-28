Ümraniye'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından vuruldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli ise trafik polislerince yakalanıp,gözaltına alındı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye 3 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIKLARI KİŞİYE ATEŞ AÇTILAR

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Arkadaşlar arasında yumruk ve tekmelerin arbedeye dönüşmesiyle 2 arkadaş, diğer kişiyi silahla bacağında yaraladı.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, trafik polis ekiplerinin denetimine takıldı. Üzerleri aranan şahıslarda silah çıkınca devriye polis ekiplerine haber verildi. 2 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ise balkon ve pencerelere akın etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

"SİLAH SESİNİ DUYDUK BALKONA ÇIKTIK"

O anları anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Kaya, “Gece 23.30 sıralarıydı, evde televizyon izliyorduk. Silah sesi duyup balkona çıktık. Polis ekipleri geldi. Duyduğumuz kadarıyla 3 arkadaş arasında kavga çıkmış. Birini bacağından vurmuşlar. Sağlık ekipleri yaralıyı götürdü. Polis ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürmüş. Olayı bu şekilde duyduk.” dedi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.