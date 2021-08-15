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- Ümraniye'de tartıştığı baldızına kurşun yağdırdı
Ümraniye'de tartıştığı baldızına kurşun yağdırdı
- İHA
- 15.08.2021 - 14:00
- Güncelleme : 15.08.2021 - 14:15
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, bir süredir kendisinde kalan çocuklarını baldızına bırakmaya gitti.
Çocuklarını Pınar Yüzügüldür'e bırakan Polat, çocuklarının ağlaması üzerine baldızı ile tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma kısa bir süre sonra kavgaya döndü.
BALDIZINI VURDU
Polat, Yüzügüldür'ü silahla bacağından vurarak yaraladı.
Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ümraniye'de tartıştığı baldızına kurşun yağdırdı VİDEO
İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise, yerdeki boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.