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Ümraniye'de tartıştığı baldızına kurşun yağdırdı

Ümraniye'de tartıştığı baldızına kurşun yağdırdı

Eşi ile boşanma aşamasında olan İbrahim Polat isimli bir şahıs, tartıştığı baldızını vurdu. Vurulan baldız kanlar içinde yere yığılırken, Polat ise polis merkezine giderek teslim oldu.