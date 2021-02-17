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- Ümraniye'de yanan otomobile karla müdahale
Ümraniye'de yanan otomobile karla müdahale
Ümraniye'de otomobilin motor kısmında çıkan yangını kar topu atarak söndürmeye çalıştılar.
- DHA
- 17.02.2021 - 13:02
- Güncelleme : 17.02.2021 - 13:08
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Saray Mahallesi'nde, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.
Sürücü araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede büyüdü.
KAR TOPU ATTILAR
Çevredeki vatandaşlar, kar topu ve yerden biriktirdiği karlarla yangına müdahale etti. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Ümraniye’de yanan otomobili kar atarak söndürmeye çalıştılar ViDEO