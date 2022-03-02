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- Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar
Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar
Tantuni satan işletmede yemek yiyen 3 genç, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 02.03.2022 - 09:09
- Güncelleme : 02.03.2022 - 09:26
İstanbul Ümraniye’de bir tantuni işletmesinde meydana gelen olayda 4 kişilik bir grup, bir iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi.
Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti.
3 KİŞİ HESABI ÖDEMEDEN KAÇTI
İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi.
O ANLAR KAMERADA
Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu. Tantuni yiyip hesabı ödemeden kaçan gençler, iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, 4 gencin iş yerine girdiği, tantuni siparişi verdikleri ve bir gencin ise yediği yemeğin hesabını ödediği görülürken diğer 3 gencin, parayı ödemeden saniyeler içinde kaçtığı görülüyor.
Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar VİDEO