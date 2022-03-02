Tantuni satan işletmede yemek yiyen 3 genç, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye’de bir tantuni işletmesinde meydana gelen olayda 4 kişilik bir grup, bir iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi.

Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti.

3 KİŞİ HESABI ÖDEMEDEN KAÇTI

İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi.

O ANLAR KAMERADA

Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu. Tantuni yiyip hesabı ödemeden kaçan gençler, iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, 4 gencin iş yerine girdiği, tantuni siparişi verdikleri ve bir gencin ise yediği yemeğin hesabını ödediği görülürken diğer 3 gencin, parayı ödemeden saniyeler içinde kaçtığı görülüyor.

Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar VİDEO

