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    Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar

    Tantuni satan işletmede yemek yiyen 3 genç, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 09:26
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    Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar

    İstanbul Ümraniye’de bir tantuni işletmesinde meydana gelen olayda 4 kişilik bir grup, bir iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi.

    Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti.

    3 KİŞİ HESABI ÖDEMEDEN KAÇTI

    İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi.

    O ANLAR KAMERADA

    Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu. Tantuni yiyip hesabı ödemeden kaçan gençler, iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, 4 gencin iş yerine girdiği, tantuni siparişi verdikleri ve bir gencin ise yediği yemeğin hesabını ödediği görülürken diğer 3 gencin, parayı ödemeden saniyeler içinde kaçtığı görülüyor.

    Ümraniye'de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar VİDEO

    Ümraniye de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar #1

    Ümraniye de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar #2

    Ümraniye de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar #3

    Ümraniye de yemeğin hesabını ödemeden kaçtılar #4


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