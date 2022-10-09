Ümraniye'de yol verme kavgasına kadınlar girdi

Şerifali Mahallesi’nde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, yumruklar havada uçuştu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Şerifali Mahallesi’nde, dün öğle saatlerinde 2 sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı.

Yol verme tartışmasında kısa sürede nabızların yükselmesiyle kavgaya dönüştü.

Araçtan inen şahıslar birbirlerini darbetmeye başladı.

Kadınlar kavgaya dahil oldu

Orta refüjde kavga eden şahısların eşleri de kavgaya dahil oldu.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga kadınlar da birbirine girdi. Kavgaya çevredeki sürücüler müdahale etti.

Kavga anları kamerada

İHA'nın haberine göre, yaşanan kavga anları yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Ümraniye'de 2 otomobil sürücüsünün yol verme kavgasına kadınlar girdi VİDEO