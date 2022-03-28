Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen düğün konvoyu araçları, makas atarak ilerledi.

Dün akşam saatlerinde Şile Yolu Ümraniye istikametinde düğün konvoyu yapan sürücüler, trafiği tehlikeye attı.

Sürücüler, akan trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, birbirlerine makas attı.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Konvoydaki sürücülerin trafikte terör estirdikleri anları, arkalarındaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Ümraniye'deki düğün konvoyunda makas attılar VİDEO















