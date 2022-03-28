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    Ümraniye'deki düğün konvoyunda makas attılar

    Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen düğün konvoyu araçları, makas atarak ilerledi.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:43
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    Ümraniye'deki düğün konvoyunda makas attılar

    Dün akşam saatlerinde Şile Yolu Ümraniye istikametinde düğün konvoyu yapan sürücüler, trafiği tehlikeye attı.

    Sürücüler, akan trafikte hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, birbirlerine makas attı.

    CEP TELEFONUNA YANSIDI

    Konvoydaki sürücülerin trafikte terör estirdikleri anları, arkalarındaki aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Ümraniye'deki düğün konvoyunda makas attılar VİDEO

    Ümraniye deki düğün konvoyunda makas attılar #1

    Ümraniye deki düğün konvoyunda makas attılar #2

    Ümraniye deki düğün konvoyunda makas attılar #3

    Ümraniye deki düğün konvoyunda makas attılar #4


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