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    Ümraniye'deki şahıs, kuaförden hırsızlık yaptı

    Girdiği kuaförden hırsızlık yapan şüpheli yakalanırken, şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 16:07
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    Ümraniye'deki şahıs, kuaförden hırsızlık yaptı

    İstanbul Ümraniye Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi'nde bulunan kuaföre geçen hafta cumartesi saat 14.10'da gelen bir şüpheli kasadan 220 lira para ve cep telefonu çaldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin 25 yaşındaki Ö.D. olduğunu tespit etti.

    UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

    Ö.D., dün Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1,51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Ö.D., "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından hakkında işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

    Şüphelinin hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Ümraniye deki şahıs, kuaförden hırsızlık yaptı #1

    Ümraniye deki şahıs, kuaförden hırsızlık yaptı #2

    Ümraniye deki şahıs, kuaförden hırsızlık yaptı #3

    Ümraniye deki şahıs, kuaförden hırsızlık yaptı #4

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