Emniyet şeridinde ilerleyen taksi şoförü, yol vermeyen otomobili 5 kilometre boyunca takip edip sıkıştırdı. Taksici küfürler savurarak saldırgan hareketler sergiledi.

İstanbul'da sarı taksi terörü her geçen gün bir başka olayla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kez, Ümraniye'de yaşanan taksi şoförü dehşetinde, otomobili ile ilerleyen Koray Akyol, emniyet şeridinde giden taksi şoförüne yol vermedi.

Bu duruma öfkelenen taksi şoförü, sürücü Akyol'u aracıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti.

Küfürler savurup yumrukladı

Trafik ışıklarında aracından inen taksi şoförü, Koray Akyol'un otomobilinin yanına geldi. Taksi şoförü, otomobil sürücüsüne küfretti ve yumruk ve tekmeyle saldırdı.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı.

"Kız arkadaşım da arabadaydı"

Otomobil sürücüsü Koray Akyol, "Şile otoyolundan Dudullu'ya bağlanırken, emniyet şeridinde önüme kırdı. Yol vermediğim için 5 kilometre boyunca takip edildim. Sonra da aracından inerek arabama vurmaya başladı. Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp, aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım. Aracından inip aracımın camına, sağına soluna vurdu, tekmeler attı, küfretti. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Laftan anlayacak bir insan değildi.

Ümraniye'deki taksici, kendisine yol vermeyen sürücüye saldırdı VİDEO







"Kapısını açıp beni darbedecekti"

Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Aracımın kapısını zorladı ne yapmayı planlıyordu bilmiyorum ama, herhalde kapısını açıp beni darbedecekti. Şikayetçi olmayı düşünüyorum. Başka insanların canının yanmamasını diliyorum. Bu tiplerin bir an önce cezasını bulmasını diliyorum" diye konuştu.













