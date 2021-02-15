Uludağ’a tatile giden ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri oldukları öğrenilen 100 kişilik grubun, meşale eşliğinde kayak yapıp, koronavirüs tedbirlerini hiçe saymaları anbean kameralara yansıdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da tepki çeken görüntüler yaşandı.

Bölgedeki bir otele tatil için gittikleri belirtilen ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi oldukları ifade edilen yaklaşık 100 kişilik grup, düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi.

GENÇLERİN MESAFESİZ EĞLENCESİ

Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu.

Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.

Üniversite öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken kutlama İZLE

HEM ŞEHİT VAR HEM DE KORONA

Özellikle sosyal medya kullanıcıları, 13 şehidin olduğu gün düzenlenen bu parti için birçok eleştiri yaptı.

Kullanıcılar koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılmasına da ayrıca tepki gösterdi.