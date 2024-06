Haberler



Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası Komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı. Genç kadın arkadaşlarına “Beni kurtarın” diye mesaj atınca polisler harekete geçti. Polisler, kadını Hasan Can Kaya'nın evinden çıkardı.