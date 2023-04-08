Ünlü oyuncunun acı kaybı! Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi evlerinde çıkan yangında öldü Çatı katında başlayan yangından etkilenerek 2'nci katta vefat eden Yücel Aktaş ve Nesrin Aktaş çifti, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

AA & Ensonhaber

Birçok televizyon dizisi ve sinema yapımlarında yer alan oyuncu Şehsuvar Aktaş, aldığı acı haberle yıkıldı.

Bartın'ın Merkez ilçesine bağlı köyde bulunan 3 katlı evin çatı katı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Babası ve üvey annesi hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan yapılan incelemelerde, 2'nci katta yaşayan oyuncu Aktaş'ın babası Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cenazeleri bugün kalktı

Yaşlı çiftin cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dallıca köyü Merkez Camisi'ne getirildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Aktaş'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşları ile vatandaşlar da katıldı.

Aktaş çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.