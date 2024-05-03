Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

İHA
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul'da kaza yaptı.
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Tilbe, aynı istikamette ilerleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.
Takip mesafesinden ceza yedi
Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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