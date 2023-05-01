Ünlü yönetmen İsmail Güneş darbedildi Ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı İsmail Güneş, bir düğün konvoyuna korna çalmamaları konusunda uyarıda bulununca düğün konvoyundaki kişiler tarafından darbedildi.

İHA

Ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı İsmail Güneş, Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde spor yapmak için eşiyle sahile indi.

Güneş dönüş yolunda korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundaki gençlere uyarıda bulununca düğün konvoyundaki kişiler, İsmail Güneş'i acımasızca darbetti.

Düğün konvoyunu uyardı, acımasızca darbedildi

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

İsmail Güneş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

4 kişi gözaltına alındı

Tedavinin ardından ünlü yönetmen evine istirahate çekilirken saldırganlardan 4 kişi gözaltına alındı.

Saldırganlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Güneş kimdir?

İsmail Güneş 10 Haziran 1961 tarihinde Samsun'da doğdu. Öğrenim hayatını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Sinema kariyerine ilk olarak 1976 yılında Nutuk Baytan'ın yanında başladı.

1977 yılında ilk kısa metraj filmi olan Karanlık Bir Dönemdi'yi çekti. Film 1982 senesinde İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği kısa adıyla İFSAK tarafından en iyi film ödülüne layık görüldü.

Bunun yanında Güneş, 1982-1986 yılları arasında gazetecilik yaptı. Ünlü yönetmen 1986 yılında çektiği ilk uzun metraj filmi olan Gün Doğmadan ile büyük beğeni topladı.

Filmleri

Ateşin Düştüğü Yer, Dur Yolcu, Sözün Bittiği Yer, The İmam, Yolun Sonu, Kimsesiz Zaman Tasvirleri, Bir Yıldız Tutuldu, Merhaba New York, Sultan, Bıçak Sırtı, Avcı, Şemsi Paşa Pasajı, Yunus Emre, Kurt Kapanı, Gülün Bittiği Yer, Beyaz Savaş, Siyah Pelerinli Adam, Çizme, Küçük ve Sonsuz Yürek, Yusufçuk, Ateşböceği, Biz Doğarken Gülmüşüz, Gün Doğmadan