Ürdün'de öldürülen Türk vatandaşının oğlu, cenaze için yardım bekliyor

'Antalya’ya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve Ürdün-İsrail sınırında öldürüldüğü ortaya çıkan 70 yaşındaki tır şoförünün oğlu, babasının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için yardım istiyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde oturan tır şoförü Şahin Gökmen (70), ‘Antalya’ya gidiyorum’ diyerek 23 Ekim'de evinden ayrıldı.

O günden beri Şahin Gökmen’den haber alamayan ailesi, aramaya koyuldu.

Şahin Gökmen’in Antalya’dan bir grupla Ürdün’e gittiğini haber alan aile, araştırmalarına devam etti.

Konsolosluk mesajla bildirdi

Babasının ve yanındaki 4 kişinin Ürdün’den İsrail’e kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanarak nezarete atıldığı bilgisini alan Emre Gökmen, konsoloslukla iletişime geçti.

Babasını sağ arayan Emre Gökmen'in Ürdün Konsolosluğu’ndan aldığı mesajla dünyası başına yıkıldı.

İsrail’e geçmeye çalışırken öldürüldü

Gökmen, babasının bir hafta kadar önce İsrail’e 4 arkadaşıyla birlikte kaçak yollarla geçmeye çalışırken öldürüldüğü, bir kişinin yaralandığı, diğer 3 kişinin ise nezarete atıldığı bilgisine ulaştı.

Emre Gökmen, şimdi de babasının cenazesinin acil bir şekilde Türkiye’ye getirilmesi için yardım istiyor.

“Bir haftadır babamın cenazesi Ürdün’de”

İHA’ya konuşan Emre Gökmen, “Ürdün’den İsrail’e geçmeye çalışmışlar. İsrail onları kabul etmeyince onlar da kaçak geçmeye çalışmış. Kaçak geçmeye çalışırken Ürdün askerleri babamı vurarak öldürüyor. 10 gündür babamdan haber alamıyorduk. Sürekli babama ulaşmaya çalışıyordum ve Ürdün’de olduğunu öğrendim.

Konsoloslukları arayarak babama ulaşmaya çalışıyordum. En son Dışişleri Bakanlığı’nı arayarak bilgi almak istedim. Dışişleri Bakanlığı bana babamın vefat ettiğini, askerlerin onu vurduğunu, bir kişinin ise yaralı olduğunu söyledi. Diğer 3 kişinin ise nezarette tutulduğunu söyledi. Şimdi cenazesini almaya çalışıyoruz. Bir haftadır babamın cenazesi Ürdün’de.” dedi.

“Zorumuza gidiyor”

Cenazeyi ne zaman verecekleri konusunda net bir bilgi verilmediğini söyleyen Gökmen, “Bize 10-15 gün içerisinde cenazeyi alabileceğimizi söylediler ama net değil. Kimse bana haber vermedi, hep ben babamı aramaya çalıştım. Burada ailecek elimizde telefon bekliyoruz. Buradan Dışişleri Bakanlığı’na seslenmek istiyoruz. En azından süreci hızlandıralım, cenazemizi alalım ve gerekli şekilde defnedelim.

Ürdün ne ki? Babamın cenazesi Ürdün’de durmasın. Benim babam Türk vatandaşı, cenazesi gelip Türkiye’de dursun. Babamın cenazesi orada durunca zorumuza gidiyor. En azından bileyim ki babam burada. Dışişleri Bakanlığı’na tek çağrım bu süreci hızlandıralım, başka bir şey istemiyorum.” diye konuştu.

“Ailecek perişanız”

6 kardeş olduklarını söyleyen Gökmen, “Büyük ihtimalle oraya birikim yapmaya gitti. Bilseydik tabii ki de göndermezdik. Babamın herhangi bir ihtiyacı yok, durumu kötü değildi. Babam bir haftadır vurulmuş ve bana haber dahi verilmedi. Ben araştırarak bilgi aldım. Babamı gönderen kişiler bana sürekli, ‘Baban iyi’ diyorlardı.

Meğerse babam vefat etmiş, kimse bize bilgi vermedi. Babamı sağ arıyorduk, onu bu güne kadar sağ biliyorduk. Şu süreç bizi sürekli tedirgin ediyordu. Ailecek perişanız, aklımızdan böyle bir şey geçmiyordu. Hepimiz mahvolduk.” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, yardım sözü verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun aile ile iletişime geçerek başsağlığı dilediği, süreç konusunda yardımcı olacaklarını belirttiği öğrenildi.

Ayrıca Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, aileyi arayarak başsağlığı diledi.