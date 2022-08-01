Haberler

3. Sayfa Haberleri

Uşak’ta 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 milyon 400 bin adet boş, 980 bin adet ise tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.