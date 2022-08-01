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- Uşak’ta 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Uşak’ta 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 milyon 400 bin adet boş, 980 bin adet ise tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
- 01.08.2022 - 17:51
- Güncelleme : 01.08.2022 - 17:55
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadeleler devam ediyor.
Uşak Meniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kaçak makaron ihbarı aldı.
Bunun üzerine takibe başlayan ekipler, şehrin girişinde uygulama noktası oluşturdu.
13 milyon makaron bulundu
'Şeker Uygulaması' olarak bilinen uygulama kapsamında şüpheli araç durduruldu.
Aracın dorse kısmında yapılan aramada 12 milyon 400 bin adet boş, 980 bin adet ise tütünle doldurulmuş makaron bulundu.
Araç sürücüsü gözaltına alındı
İHA'nın aktarımına göre; yapılan aramanın ardından araç sürücüsü B.S. (30) ekiplerce gözaltına alınırken araç sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.