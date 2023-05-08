Uşak'ta 2 aylık bebeğini 6. kattan atan anne cezaevine gönderildi Annesi tarafından balkondan beton zemine atılan 2 aylık bebek yaşamını yitirirken, olayın ardından hastanede tedavi gören genç kadın ise taburcu edilince emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla tutuklandı.

AA

Geçtiğimiz günlerde Uşak korkunç bir olaya şahit oldu...

24 yaşındaki D.A. isimli genç kadın, 2 aylık oğluyla ablasının evine gitti.

Burada yakınları salonda otururken durumu fırsat bilen kadın, bebeğini 6. kattan aşağıya attı.

Bebek hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yakınları, D.A.'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi.

Tutuklandı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından hastanede tedavi altına alınan kadın, bugün taburcu edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen D.A, tutuklandı.