Uşak'ta akrabalar birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı Aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen akrabaların tartışması kavgaya dönüştü. Bu esnada 3 kişi bıçaklanarak, 2 kişi de darbedilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İHA

Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı.

Uşak’ta husumetleri olduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ve ile akrabaları A.A, M.A.A, ve H.K. arasında tartışma çıktı.

5 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A ve K.A. ise darbedilerek yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişinin durumu ağır

Yaralarılar kentteki hastanelere kaldırılırken, R.A’nın hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili ilk etapta A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.