Uşak'ta akrabalar birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

İHA
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı.
Uşak’ta husumetleri olduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ve ile akrabaları A.A, M.A.A, ve H.K. arasında tartışma çıktı.
5 kişi yaralandı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A ve K.A. ise darbedilerek yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 kişinin durumu ağır
Yaralarılar kentteki hastanelere kaldırılırken, R.A’nın hayatı tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili ilk etapta A.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.