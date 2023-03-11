Uşak'ta alkollü sürücünün otomobille çarptığı motosikletteki 2 kişi can verdi Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü. Yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 2,84 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Uşak'ta alkollü sürücü faciaya neden oldu.

Çevre yolunda ilerleyen H.A. (53) yönetimindeki 35 DKZ 64 plakalı otomobil, Kayaağıl köyü yakınlarında tali yoldan çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Yasin Himmet Yıldız'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak kentteki bir özel hastaneye kaldırılan aynı motosikletteki Emin Ünalan (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu belirlendi

Otomobil sürücüsü H.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 2,84 promil alkollü olduğu belirlendi.