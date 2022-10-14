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- Uşak'ta araba kağıt gibi ezildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta araba kağıt gibi ezildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Aynı yönde hareket eden otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- 14.10.2022 - 09:06
Uşak'ta 23 yaşındaki O.Y. yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden 45 yaşındaki A.U. idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 18 yaşındaki Umut Yeğen ve 22 yaşındaki Ayşe Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Otomobildeki ağır yaralanan 18 yaşındaki S.A. ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.