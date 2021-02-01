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Uşak’ta arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklandı

Uşak’ta arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklandı

Arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurulduktan sonra ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi ise serbest kaldı.