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    Uşak’ta arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklandı

    Arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurulduktan sonra ağır yaralanan 19 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi ise serbest kaldı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 08:23
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 09:32
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    Uşak’ta arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklandı

    Uşak’ın Fatih Mahallesi’ne bağlı Birinci Öner Sokak’ta ikamet eden Ramazan Altıner (19), arkadaşlarını eve davet etti.

    Daveti kabul ederek eve gelen Altıner’in arkadaşlarından P.A. (17), evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı.

    Tüfeğin ateş alması sonucunda Altıner, başından yaralandı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Evdekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Altıner, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    P.A. ve 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Uşak’ta arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklandı #1

    BİRİ TUTUKLANDI, DİĞER 3’Ü SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan şahıslar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden P.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli şahıslar F.D., A.A. ve B.A. serbest bırakıldı.

    Uşak’ta arkadaşını öldüren katil zanlı tutuklandı #2

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