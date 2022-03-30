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    Uşak'ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik

    Komşu köylerin cirit antrenmanında 2 atlının çarpışması sonucu kanlar içerisinde yere yığılan 19 yaşındaki ciritçinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:17
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    Uşak'ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik

    Uşak Mende köyüne komşu Ciğerde köyden gelen atlar, geçtiğimiz günlerde cirit antrenmanı yaptı.

    Antrenmanın ilerleyen dakikalarında ise 2 atlı birbirine çarptı.

    ATTAN DÜŞÜP KANLAR İÇERİSİNDE YIĞILDI

    Komşu Ciğerdede köyünden gelip antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Serol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü.

    Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Uşak ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik #1

    GENCİN DURUMU KRİTİK

    Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Serol’un sağlık durumunda henüz iyileşme olmadığı belirtildi.

    Çarpışması sonrası atın altında kalarak komaya giren Serol’un hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

    Uşak ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik #2

    Uşak ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik #3

    Uşak ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik #4

    Uşak ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik #5

    Uşak ta at çarpışmasında ağır yaralanan genç ciritçinin durumu kritik #6


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