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    Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

    3 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise ekipler tarafından kaçtığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.
    • 14.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 09:49
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    Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

    Uşak’ın merkez ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi Üçüncü Güldibi Sokak üzerinde bulunan salı pazarında, bir grup arasında henüz bilinmeyen sebepten çıkan kavga kanlı bitti.

    Çıkan kavgada G.T., arkadaş olan Z.S. ve K.D.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaçtığı araba ile yakalandı

    İHA’nın haberine göre; yaralı şahıslardan Z.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şüpheli G.T. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçtığı arabayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Uşak’ta bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı #1


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