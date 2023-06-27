Uşak'ta bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi öldü Eşme ilçesindeki bir evde çıkan yangında 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Cenaze Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Uluyayla köyünde müstakil bir evde çıkan yangına itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Selim Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Morga kaldırıldı

Günay'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oksijen konsantratörünün patlaması sonucu yaşandı

Evdeki inceleme sonucu yangının Günay'ın solunum tedavisi için kullandığı oksijen konsantratörünün patlaması sebebiyle çıkmış olabileceği belirtildi.